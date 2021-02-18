По данным сайта, новую программу «Мне легко» певица и ее коллектив представят в концертном зале Stereo Plaza в столице Украины 27 октября.
«Она всегда разная и всегда феноменально тонко чувствующая своего слушателя. Елизавета Иванцив и сама признается, что ее душу, личность и песни не уместить в рамки. Ёлка — это не одна композиция, а "двойной виниловый альбом с экспериментальной музыкой"», — говорится в релизе будущего концерта.
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Елизавета Иванцив, взявшая себе псевдоним Ёлка, родилась на Украине и начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. Позже артистка решила строить сольную карьеру и в 2004 году выпустила дебютный альбом «Город обмана», трек «Девочка в Пежо» из которого тут же стал хитом.
Позже певица выпустила такие композиции, как «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Около тебя».