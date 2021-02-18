Уроженка украинского города Ужгород Закарпатской области, певица Ёлка (Елизавета Иванцив), которая работает в России, объявила о концерте, запланированном в Киеве на осень этого года. Такую информацию 17 февраля опубликовал сайт Concert.ua

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«Она всегда разная и всегда феноменально тонко чувствующая своего слушателя. Елизавета Иванцив и сама признается, что ее душу, личность и песни не уместить в рамки. Ёлка — это не одна композиция, а "двойной виниловый альбом с экспериментальной музыкой"», — говорится в релизе будущего концерта.

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Елизавета Иванцив, взявшая себе псевдоним Ёлка, родилась на Украине и начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. Позже артистка решила строить сольную карьеру и в 2004 году выпустила дебютный альбом «Город обмана», трек «Девочка в Пежо» из которого тут же стал хитом.

Позже певица выпустила такие композиции, как «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Около тебя».