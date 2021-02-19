Радикальная защитница украинского языка Лариса Ницой отреагировала на слова киевской школьницы, которая заявила, что не хочет разговаривать на украинском языке и он ей не нравится. Пост-возмущение писательница опубликовала в своем Facebook 19 февраля

«Этой недоразвитой твари, у которой мат на украинский язык вываливался из гнилого рта, очень хотелось похвастаться и стать звездой. И стала! Украинские СМИ написали о звезде», — выразила свое мнение Ницой.

Она предложила наказать не только девочку, но и ее родителей, и школу, и даже напомнила, что в Гражданском кодексе Украины есть статья 1178, в рамках которой предусмотрено, что ответственность за ребенка до 14 лет несут взрослые, в том числе и сотрудники учебного заведения. Между тем, журналистам известно, что девочке уже исполнилось 15 лет.

Ранее украинская школьница разгневала радикалов высказыванием о языке: «Соплячка собакоязыкая».

Филолог объяснила, как в украинский язык проник «хмарочос» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Елизаветы Леоненко, которая выразила свое мнение о государственном языке.

«Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание… Поэтому маленькие патриотики со своей зал*пы и своих сел, отъ*битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском, и никого это не *бет», — заявила школьница.

В ответ на свое заявление несовершеннолетняя получила волну хейта и угроз от «патриотов» страны, причем в том числе и от экс-депутата Игоря Мирошниченко.

Данные Леоненко оперативно были внесены в базу «Миротворец», где девочку обвиняют в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины».

Ранее аналогичная ситуация произошла с киевской блогершей di.rubens, которая, к слову, не высказывалась негативно об украинском языке, а на вопрос, куда бы в первую очередь поехала — на Украину или в Россию, ответила: «В Россию». Девушку обвинили в непатриотичности, внесли на «Миротворец» и до сих пор угрожают расправой.