На Украине вспыхнул очередной языковой скандал из-за видео в TikTok 15-летней киевской школьницы Елизаветы Леоненко, которая не стала подбирать слова в адрес украинского языка, на что не менее резко отреагировали местные «патриоты», один из которых 17 февраля выложил видео в Facebook

«Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание… Поэтому маленькие патриотики со своей зал*пы и своих сел, отъ*битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не *бет», — заявила школьница.

Девочка размещала в сети еще несколько аналогичных роликов, но почти сразу большинство из них удалила, однако продолжает получать «ответку» от радикально настроенных соотечественников.

«Соплячка собакоязыкая», «Выросло целое поколение таких тупорылых шлюх», «Такая малая, а уж такая испорченная овца», «Таких много — всех не перестрелять», — прокомментировали высказывание школьницы «патриоты».

Один из подобных ответов принадлежал экс-народному депутату Игорю Мирошниченко.

«Криворотое тупое создание. С матерными словами и таким интеллектом — прямая дорога этому несчастью на панель, где подобные ей упоротые москворотые быдляки будут с ней делать все, о чем она говорит», — написал он.

«Чей Днепр?»: украинское кафе угодило в языковой скандал © Navy Binning / flickr

Данные Леоненко оперативно были внесены в базу «Миротворец», где девочку обвиняют в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины».

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Ранее аналогичная ситуация произошла с киевской блогершей di.rubens, которая, к слову, не высказывалась негативно об украинском языке, а на вопрос, куда бы в первую очередь поехала — на Украину или в Россию, ответила: «В Россию». Девушку обвинили в непатриотичности, внесли на «Миротворец» и до сих пор угрожают расправой.