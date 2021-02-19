Ведущий белорусского происхождения и бывший гражданский муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев 18 февраля предложил своим подписчикам в Instagram задать ему любые интересующие их вопросы. В числе таковых оказалось и приглашение посетить столицу Украины

«Приезжайте в Киев!!!» — написал один из поклонников артиста.

«Я бы приехал, но мне въезд закрыт», — ответил Шепелев.

Въезд на территорию Украины ведущему запретили в январе 2018 года как «лицу, создающему угрозу национальной безопасности страны». В тот же день в черный список Украины по аналогичной причине были внесены режиссер Никита Михалков, певец Митя Фомин и рэпер Баста (Василий Вакуленко).

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Чаще всего в список персон нон грата российские артисты попадают на Украине из-за посещения Крыма. Полуостров украинские власти до сих пор считают своим, поэтому предлагают россиянам сначала спросить письменного разрешения у них, а потом уже ехать в Крым. Те, кто этому требованию не подчиняется, вносятся в черный список.

Переход полуострова в состав другого государства на Украине расценивают как аннексию, несмотря на то что жители территории сами подавляющим большинством проголосовали за возвращение региона в состав РФ.