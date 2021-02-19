Две певицы с Украины Джамала и Ёлка одновременно шокировали поклонников своими образами. Причем оделись звезды в почти одинаковые костюмы оверсайз, как будто снятые с крупного мужского плеча. Фото одной 18 февраля опубликовала группа «Светская жизнь» в Instagram, а другой — газета «Дни.ру»

В новом образе недавно похудевшая Джамала появилась на baby shower, то есть на вечеринке, посвященной будущему ребенку, у ведущей Василисы Фроловой. На праздник победительница «Евровидения-2016» пришла в безразмерном костюме бежевого цвета, который оказался велик ей не только в плечах, но и по длине брюк.

«Джамала себя в зеркало видела?», «Чем страшней — тем модней», «Джамала сошла с ума?», «Вид как после психушки», «Это ужас, на что похожа Джамала, могла бы и причесаться, а штаны — это вообще треш», — написали пользователи Instagram.

Аналогичный лук, только более насыщенного коричневого цвета, надела и певица Ёлка. В таком виде она появилась на вручении премии «Новое Радио AWARDS», где она была номинирована за лучшую коллаборацию — дуэт с RSAC «Не наговаривай».

«Когда вкус отсутствует напрочь, имеем Ёлку», «М-да, вот это чудовище затасканное! Дедушкин костюм, не иначе», «Ну вот кто придумал, что пиджаки на пять размеров больше — это красота? И самый-то ужас — модницы верят…», «Костюм с Зеленской, похоже, сняла», — отреагировали на вид артистки поклонники.

«За такое могу и втащить»: Ёлка жестко ответила журналистам © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского Елена и правда любит похожие наряды оверсайз, за что регулярно получает от своих подписчиков огромное количество критики.

Периодически первая леди пытается пересмотреть гардероб, но регулярно возвращается к своим любимым безразмерным пиджакам.

Читайте также: Ёлка возвращается в Киев.

К слову, в четверг, 18 февраля, стало известно, что певица Ёлка возвращается в родную страну, где в Киеве представит зрителям новое шоу «Мне легко». Концерт запланирован на 27 октября.