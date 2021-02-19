«У вас есть друзья из шоу-бизнеса? Ну или близкие товарищи?» — спросил один из подписчиков.
«Близких нет, но есть люди, которых я очень люблю», — ответил ведущий.
Примечательно, что при ответе шоумен использовал совместное фото с Зеленским, на котором мужчины стоят на крыше дома, облаченные в альпинистское снаряжение и смеются.
Другой фолловер Шепелева предложил ведущему приехать в Киев, но тот ответил, что не может, потому что въезд на Украину ему закрыт.
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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский и ведущий, работающий в России, Дмитрий Шепелев вместе вели шоу «Красное или черное» на канале «Интер», в 2012 году. Также бывший муж Фриске вел шоу студии Зеленского «Квартал 95» «Рассмеши комика» до 2013 года.