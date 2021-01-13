Ведущий белорусского происхождения и бывший гражданский муж умершей от болезни певицы Жанны Фриске сообщил о решении продать 1/3 часть жилплощади, которая некогда принадлежала артистке. Такую информацию опубликовал StarHit 13 января

Миллионы сразу и наследство потом: любовница Алибасова озвучила требования за рождение ребенка © Фото из открытых источников

После смерти певицы недвижимость в равных долях по 1/3 части унаследовали ее родители — Владимир и Ольга Фриске и сын Платон. Поскольку представителем 7-летнего мальчика является Шепелев, то по закону он имеет полное право продать недвижимость ребенка. Стоимость доли Платона оценивается примерно в 15 миллионов рублей.

Родители Фриске выступают категорически против продажи и даже направили иск в Хамовнический суд, в котором просят запретить подобное отчуждение.

Однажды эта квартира уже могла уйти с молотка, когда недвижимость была арестована и должна была быть выставлена на торги, чтобы с продажи вернуть многомиллионный долг семьи «Русфонду». Тогда отец исполнительницы продал машину, дом в Калужской области, занял денег у друзей, но жилплощадь сохранил.

В квартире Жанны Фриске родственники сохранили все, как было при ее жизни: духи и расческа певицы лежат на туалетном столике, в гардеробе — наряды звезды, а на стенах — фотографии.

К слову, Шепелев не позволяет родителям Фриске видеться с внуком, а ранее мы сообщали, что он не разрешает сыну приходить на могилу матери.