Данные блогерши из Киева, известной в TikTok под ником di.rubens, внесли на сайт «Миротворец» за якобы признание в любви к РФ. Девушку обвиняют в антиукраинской пропаганде. Об этом 21 января пишет Znaj.ua

Украинцы ломанулись в российскую версию проекта Зеленского © Facebook, Владимир Зеленский Таисия Онацкая (Маламан). Несколько дней назад в сети появился ролик, где она отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран.

Так, из пары Россия—США и Россия—Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен девушке — осталось за кадром.

Ранее мы писали: блогерша из Киева и офицер ВСУ поругались из-за любви к РФ.

На ролик обратил внимание вэсэушник Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». Он назвал поступок девушки постыдным и стал активно распространять информацию о девушке в соцсетях. На что она отреагировала заявлением о том, что подаст на Штефана в суд за фальсификацию информации о ней, а самого военного назвала «позором украинской армии».

«Провокаторша. Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины», — говорится о девушке на сайте «Миротворец».