СМИ опубликовали настоящее имя киевлянки — Таисия Онацкая (Маламан). Несколько дней назад в сети появился ролик, где она отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран.
Так, из пары Россия—США и Россия—Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен девушке — осталось за кадром.
Ранее мы писали: блогерша из Киева и офицер ВСУ поругались из-за любви к РФ.
На ролик обратил внимание вэсэушник Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». Он назвал поступок девушки постыдным и стал активно распространять информацию о девушке в соцсетях. На что она отреагировала заявлением о том, что подаст на Штефана в суд за фальсификацию информации о ней, а самого военного назвала «позором украинской армии».
«Провокаторша. Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины», — говорится о девушке на сайте «Миротворец».