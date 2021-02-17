Ведущая «Орла и решки» и блогер Настя Ивлеева обратилась к юмористу Максиму Галкину с предложением о совместной работе, но получила в ответ уточнение, что комику сначала нужно посоветоваться с женой, певицей Аллой Пугачевой. Соответствующий пост артист выложил в сториз Instagram 16 февраля

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«Поделаем какую-нибудь "фи" для влога?» — обратилась к артисту девушка.

Шоумен почти сразу отреагировал на предложение, но уточнил, что сначала нужно спросить разрешения супруги.

«Надо сначала эту "фи" согласовать с женой, а то будет мне "фе"», — ответил комик.

В этот момент Ивлеева решила и сама посоветоваться с мужем Алексеем Узенюковым, известным публике как Элджей. Пара состоит в браке с 2019 года.

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Галкин и Пугачева состоят в официальном браке с 2011 года, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет. В 2013 году в семье родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.