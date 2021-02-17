Один из поклонников Ивлеевой предложил ей съездить в гости к юмористу и выложить видео со встречи в сеть. Эту просьбу ведущая напрямую адресовала Галкину.
«Поделаем какую-нибудь "фи" для влога?» — обратилась к артисту девушка.
Шоумен почти сразу отреагировал на предложение, но уточнил, что сначала нужно спросить разрешения супруги.
«Надо сначала эту "фи" согласовать с женой, а то будет мне "фе"», — ответил комик.
В этот момент Ивлеева решила и сама посоветоваться с мужем Алексеем Узенюковым, известным публике как Элджей. Пара состоит в браке с 2019 года.
Читайте также: Галкин пригрозил тем, кто будет делать расследование о его замке.
Галкин и Пугачева состоят в официальном браке с 2011 года, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет. В 2013 году в семье родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.