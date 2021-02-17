Певицы украинского происхождения Ани Лорак и Любовь Успенская номинированы на ежегодную музыкальную премию в специальной категории «Выбор Cosmopolitan». Запись об этом 16 февраля появилась в официальной группе премии в Instagram

«Голосование за номинантов ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards 2021" продолжается. Представляем вам специальную номинацию "Выбор Cosmopolitan"», — говорится в сообщении группы.

В числе номинанток в версии "Выбор Cosmopolitan" представлены российские исполнительницы Ольга Бузова, Полина Гагарина, Карина Кросс, Аня Покров и две уроженки Украины Ани Лорак и Любовь Успенская.

К слову, российские меломаны любят украинских исполнителей. Доказательство тому — один из последних опросов ВЦИОМ. Социологи спросили у россиян, кого бы они назвали лучшим певцом, в результате в топ вошли киевлянка Светлана Лобода, уроженки Черновицкой области София Ротару и Ани Лорак.