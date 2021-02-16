Комик, супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин в очередной раз показал подписчикам внутреннее убранство семейного замка. На этот раз внимание фанатов привлекла комната-диван, где артист решил поваляться с сыном. Пост оттуда он выставил в сториз Instagram 15 февраля

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Периодически Галкин показывает отдельные помещения или элементы внутреннего убранства дома. Так получилось и на этот раз: комик записал сториз из комнаты, которую поклонники еще не видели.

В ролике, выложенном юмористом в сеть, он рассказывает сыну, что его песня ко Дню всех влюбленных вошла в тренды и уже на 14-м месте.

«Тренды-шмендры?» — спросил мальчик.

«Вот именно!» — ответил Галкин.

Но подписчики обратили внимание не на содержание диалога, а на декорации. Отец и сын во время разговора валялись на ярком диване размером с комнату. На стенах помещения фанаты увидели несколько плазменных телевизоров в золотистых рамах и малиновый глянцевый потолок.

Одна из подписчиц пошутила, что скоро может появиться расследование о дворце Галкина.

«Ждем-с. Пыточная в подвале давно без дела пустует», — продолжила шутку другая пользовательница.

На это Галкин ответил, что помещение для пыток в их замке с супругой действительно есть и там очень ждут расследователей.

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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.

Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.