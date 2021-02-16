Известно, что в замке звезд есть джакузи, бассейн со стеклянным дном, несколько спален, огромная гардеробная, подвал, где можно, никому не мешая, петь, и даже лифт.
Периодически Галкин показывает отдельные помещения или элементы внутреннего убранства дома. Так получилось и на этот раз: комик записал сториз из комнаты, которую поклонники еще не видели.
В ролике, выложенном юмористом в сеть, он рассказывает сыну, что его песня ко Дню всех влюбленных вошла в тренды и уже на 14-м месте.
«Тренды-шмендры?» — спросил мальчик.
«Вот именно!» — ответил Галкин.
Но подписчики обратили внимание не на содержание диалога, а на декорации. Отец и сын во время разговора валялись на ярком диване размером с комнату. На стенах помещения фанаты увидели несколько плазменных телевизоров в золотистых рамах и малиновый глянцевый потолок.
Одна из подписчиц пошутила, что скоро может появиться расследование о дворце Галкина.
«Ждем-с. Пыточная в подвале давно без дела пустует», — продолжила шутку другая пользовательница.
На это Галкин ответил, что помещение для пыток в их замке с супругой действительно есть и там очень ждут расследователей.
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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.
Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.