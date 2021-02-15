Блогер из Киева, участница проекта «От пацанки до барышни», обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук стала героиней американского мультика «Симпсоны», о чем она похвасталась своим подписчикам 15 февраля в Instagram

«Вот это творчество мне нравится. Круто и оригинально», — прокомментировала свой новый пост блогерша.

К записи она прикрепила картинку, нарисованную в стиле «Симпсонов», только в ее версии рядом с главным героем мультфильма Гомером сидит не его мультяшная жена Мардж, а украинский блогер Анастасия Покрищук, известная на весь мир своими скулами.

«Осталось только Гомера найти», «Только она точно не стала бы жить с таким мужиком, как Гомер!», «Тобой можно украсить любой комикс», — написали подписчики.

«Симпсоны» — американский мультипликационный сериал, созданный в жанре ситуационной комедии. На данный момент авторы выпустили уже 695 серий, и производство мультфильма продолжается.

Главный герой сериала Гомер — простодушный глуповатый мужичок, много лет состоящий в счастливом браке со своей супругой Мардж. У них трое детей: хулиган Барт, прилежная ученица Лиза и еще совсем маленькая Мегги.

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Анастасия Покрищук — киевлянка, долгое время она работала в столице Украины продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге Покрищук стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.