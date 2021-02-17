Украинская телеведущая, которую прославило шоу «Орел и решка», Леся Никитюк 17 февраля разместила в Instagram шуточный коллаж про свою лысину, с которой она появилась на одном из эфиров шоу «Танцы со звездами»

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