Ведущая совместила две фотографии, где на первой она с длинными волосами, а на другой — лысая. Один снимок артистка подписала «До интервью Гордону», а второй — «после интервью Гордону».
Таким образом шоу-дива обыграла прическу известного на Украине журналиста Дмитрия Гордона, который часто общается с медийными личностями страны.
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Помимо «Орла и решки» Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами». Артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».