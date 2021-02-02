Украинская ведущая показала подписчикам две свои фотографии: одну с фотошопом, где ее талия сильно уменьшена, а бедра увеличены, а вторую — без обработки. Публикацию Никитюк снабдила шуткой об украинских корнях американской модели.
«Говорят, в далеком 1987 году отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким…» — написала ведущая.
«А Канье Вестько (Канье был прапорщиком в том же взводе)», «Леся Кардашьяновна», «Может, и ее хирург проезжал через наш район?» — в ответ пошутили поклонники теледивы.
Ранее украинская ведущая решила показать все, что скрыто от глаз простых людей.
По всей видимости, предположили ее подписчики, Никитюк просто хотела высмеять своих коллег по звездному цеху, которые в последнее время излишне увлекаются фотошопом.
Помимо «Орла и решки», Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами». Артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».