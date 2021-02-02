Украинская телеведущая, которую прославило шоу «Орел и решка», Леся Никитюк сравнила себя с американской звездой, моделью Ким Кардашьян, известной своими пышными бедрами и внушительной пятой точкой. Фото в соответствующем стиле украинка разместила в Instagram 1 февраля

Поднимают юбки: Данилко заявил, что больше не может работать с Поляковой и Каменских © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿

«Говорят, в далеком 1987 году отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким…» — написала ведущая.

«А Канье Вестько (Канье был прапорщиком в том же взводе)», «Леся Кардашьяновна», «Может, и ее хирург проезжал через наш район?» — в ответ пошутили поклонники теледивы.

Ранее украинская ведущая решила показать все, что скрыто от глаз простых людей.

По всей видимости, предположили ее подписчики, Никитюк просто хотела высмеять своих коллег по звездному цеху, которые в последнее время излишне увлекаются фотошопом.

Помимо «Орла и решки», Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами». Артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».