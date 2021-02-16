Ранее на проекте «Маска» Полякова назвала украинскую исполнительницу Тину Кароль «плакальщицей на похоронах», за что позже извинилась. Позже колкое замечание из уст «королевы ночи» полетело в адрес Камалии, ее Полякова окрестила «сисястой с толстыми ногами».
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После всего этого поклонники Поляковой предложили ей адресовать свои нападки в адрес менее уязвимого человека — Олега Винника.
«Когда нах пошлешь Винника? Это лучше, чем Кароль. Вас и так осталось три калеки», — предложила одна из подписчиц.
«Нельзя, то — святое», — ответила Полякова.
В качестве детективов в украинской версии программы «Маска» помимо Поляковой выступают певица Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.