Юморист, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин на днях рассказал о своих тратах ведущему программы «Вечерний Ургант» Ивану Урганту в эфире «Первого канала»

«Праздник гомосексуалистов»: Галкин получил отповедь из-за Дня Валентина © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Не буду называть эту цифру, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — сказал муж примадонны.

Галкин заявил, что даже пытается экономить на коммуналке: покупает лампочки с меньшим количеством ватт, а часть дел по дому делает сам, чтобы не вызывать мастеров.

Ранее Галкин нашел шедевр в горе мусора.

А вот на образовании детей, рассказал шоумен, они с женой не экономят. По словам Галкина, обучение детей им обходится в три с лишним миллиона рублей в год.

Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.

Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.