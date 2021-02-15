Ведущий заинтересовался, сколько звездная чета тратит на освещение замка в три тысячи квадратных метров. Галкин ответил, что в целом имение требует больших денег на свое содержание.
«Не буду называть эту цифру, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — сказал муж примадонны.
Галкин заявил, что даже пытается экономить на коммуналке: покупает лампочки с меньшим количеством ватт, а часть дел по дому делает сам, чтобы не вызывать мастеров.
Ранее Галкин нашел шедевр в горе мусора.
А вот на образовании детей, рассказал шоумен, они с женой не экономят. По словам Галкина, обучение детей им обходится в три с лишним миллиона рублей в год.
Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.
Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.