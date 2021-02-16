Стриптизер и муж киевской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, отреагировал на огромное количество критики, которая полилась на его тещу после публикации фотографий 75-летней женщины к своему юбилею. Соответствующий пост он выложил 14 февраля в Instagram

Несколько дней назад мама Королевой Людмила Порывай сделала фотосессию, приуроченную к своему 75-летнему юбилею. Несмотря на солидный возраст, женщина сфотографировалась в стиле маленькой принцессы: в розовом фатиновом платье, короне и босоножках цвета фуксии.

Королева и Тарзан закатили шоу для взрослых с игрушками из интимшопа © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Борисом Моисеевым и перележалой колбасой. Зять юбилярши решил заступиться за родственницу, предложив хейтерам свое тело для критики.

«Отстаньте от моей прекрасной тещи, вот вам свежее мясо. Понеслась», — написал Тарзан.

«Мясо с тухлецой — будет вернее!», «Зачем на правду так реагировать?», «Стошнило», «Ваше мясо-то посимпатичней будет, чем рябое тело тещи», «Мамашу свою вы, конечно, знатно опозорили с дебильной фотографией принцессы», «В трусах накладка?» — так отреагировали пользователи сети на предложение Тарзана.

Ранее мы писали: мать Королевой шокировала юбилейным фото: «Фильм ужасов какой-то».

Сергей Глушко часто «попадает под руку» пользователей, его критикуют и за внешний вид, и за манеру одеваться, а теперь и за измену жене, в которой артист нехотя сознался в сентябре прошлого года, когда любовница предоставила в качестве доказательства видео. За ролик порнографического характера стриптизер обещал засудить свою бывшую пассию Анастасию Шульженко.