Несколько дней назад мама Королевой Людмила Порывай сделала фотосессию, приуроченную к своему 75-летнему юбилею. Несмотря на солидный возраст, женщина сфотографировалась в стиле маленькой принцессы: в розовом фатиновом платье, короне и босоножках цвета фуксии.
Поклонники образ беби-долл не оценили и написали огромное количество критических замечаний, в числе которых было сравнение с Борисом Моисеевым и перележалой колбасой. Зять юбилярши решил заступиться за родственницу, предложив хейтерам свое тело для критики.
«Отстаньте от моей прекрасной тещи, вот вам свежее мясо. Понеслась», — написал Тарзан.
«Мясо с тухлецой — будет вернее!», «Зачем на правду так реагировать?», «Стошнило», «Ваше мясо-то посимпатичней будет, чем рябое тело тещи», «Мамашу свою вы, конечно, знатно опозорили с дебильной фотографией принцессы», «В трусах накладка?» — так отреагировали пользователи сети на предложение Тарзана.
Ранее мы писали: мать Королевой шокировала юбилейным фото: «Фильм ужасов какой-то».
Сергей Глушко часто «попадает под руку» пользователей, его критикуют и за внешний вид, и за манеру одеваться, а теперь и за измену жене, в которой артист нехотя сознался в сентябре прошлого года, когда любовница предоставила в качестве доказательства видео. За ролик порнографического характера стриптизер обещал засудить свою бывшую пассию Анастасию Шульженко.