«У меня только один вопрос, почему я сейчас белее, чем была в Киеве? И куда делся мой загар», — написала блогерша.
В следующей публикации она похвасталась подписчикам, что пошла греть «свой исхудавший орех». Под обоими постами пользователи сети оставили свое мнение о пропорциях блогерши.
«Поздравляю, теперь подписчики могут тебя посылать туда, куда обычно их ты шлешь», «А если вынуть импланты, ж*па будет похожа на пустой пакет?», «О чудо! Она на фото рот закрыла! Каааак??» — отреагировали пользователи.
Ранее Блогерша Омович разделась в аэропорту.
Алена Омович — киевская модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян», часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,4 миллиона подписчиков в Instagram.