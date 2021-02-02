Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович, нередко поражающая подписчиков откровенными фото, сейчас отдыхает в Египте и выкладывает в Instagram все новые и новые записи из африканской страны. Очередной пост девушка разместила в сети 2 февраля

«У меня только один вопрос, почему я сейчас белее, чем была в Киеве? И куда делся мой загар», — написала блогерша.

Поднимают юбки: Данилко заявил, что больше не может работать с Поляковой и Каменских © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿

«Поздравляю, теперь подписчики могут тебя посылать туда, куда обычно их ты шлешь», «А если вынуть импланты, ж*па будет похожа на пустой пакет?», «О чудо! Она на фото рот закрыла! Каааак??» — отреагировали пользователи.

Ранее Блогерша Омович разделась в аэропорту.

Алена Омович — киевская модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян», часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,4 миллиона подписчиков в Instagram.