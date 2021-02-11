Блогер из Киева, участница проекта «От пацанки до барышни», обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук резко ответила подписчикам на вопрос о своем будущем материнстве. Ответ она опубликовала на днях в своем Instagram

«Ну а когда замуж выйдешь, муж будет, детей хоть родишь?» — спросила блогершу одна из подписчиц.

«Рожу тогда, когда я буду хотеть. Я! Потому что не вам девять месяцев ходить и мучиться уродом, как шарик, потом восстанавливаться столько же, еще и рожать-умирать», — ответила Покрищук.

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Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины, там же окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы.

Причем эту часть тела блогерша изменила своими руками с помощью уколов филлерами, на которые она в итоге потратила 60 тысяч гривен (160 тысяч рублей). В итоге Покрищук стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.