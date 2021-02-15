По словам Гришаевой, роль с раздеванием она играла лишь однажды в жизни, а Олешко — единственный, с кем для нее в принципе возможны такие съемки.
«С другими актерами постельные сцены я играть отказывалась», — подчеркнула Гришаева.
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Она уточнила, что играть было эмоционально тяжело, даже несмотря на то что в постельных сценах пара не была абсолютно голой. Гришаева отметила, что откровенные роли ей уже не предлагают в силу возраста, актрисе 49 лет.
Гришаева заметила, что комедия с постельной сценой, о которой она рассказала, вышла на экраны в 2012 году. По всей видимости, артистка имеет в виду фильм «Мужчина с гарантией».