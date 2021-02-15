Одесситка, актриса театра и кино Нонна Гришаева рассказала, что в ее карьере был единственный коллега мужского пола, с которым она согласилась на постельную сцену. Им оказался коллега и друг артистки Александр Олешко. Об этом 15 февраля написал «Московский комсомолец»

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«С другими актерами постельные сцены я играть отказывалась», — подчеркнула Гришаева.

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Она уточнила, что играть было эмоционально тяжело, даже несмотря на то что в постельных сценах пара не была абсолютно голой. Гришаева отметила, что откровенные роли ей уже не предлагают в силу возраста, актрисе 49 лет.

Гришаева заметила, что комедия с постельной сценой, о которой она рассказала, вышла на экраны в 2012 году. По всей видимости, артистка имеет в виду фильм «Мужчина с гарантией».