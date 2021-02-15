По словам комика, эту особенную воду с высоким содержанием серебра им привезла из США старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, и Примадонна уже почти 1,5 месяца каждое утро предлагает Лизе и Гарри выпить по чайной ложке этого «чудодейственного» напитка.
Комик уточнил, что его супруга искренне верит в пользу этой воды для иммунитета, что удивительно, заметил Галкин, дети действительно давно не болели, так что, возможно, «живая вода» и вправду работает.
Сами Лиза и Гарри, по словам их отца, с мамой не спорят, но к приему «полезной ложки» по утрам относятся с юмором.
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Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году с помощью суррогатной матери, использование услуг которой в семье никогда не скрывали. Дети растут активными, в этом звездным родителям помогают няня и педагоги. На образование двойняшек, рассказал юморист, они с женой тратят более трех миллионов рублей в год.