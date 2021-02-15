Певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая в начале января заявила, что снова вышла замуж, в новом интервью опровергла это свое утверждение. Об этом на днях написал еженедельник «7 дней»

«Я не готова вступить с кем-то в официальные отношения, не готова к ответственности за кого-то. Начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называют браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу», — сказала Милявская.

Артистка уточнила, что она — «женщина позднего развития» и только к 56 годам поняла, что замуж можно было не выходить вообще, а лучше сохранять романтику отношений «без обязательств со стиркой носков».

Читайте также: Лорак объявилась на юбилее запрещенного на Украине артиста.

Со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита расставалась со скандалом и дележкой имущества весной прошлого года. В начале января 2021 года она заявила, что уже снова замужем, что в итоге сама же и опровергла.