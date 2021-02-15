В субботу, 13 февраля, в Crocus City Hall прошел концерт «Мой медиамир» в честь юбилея российского исполнителя Сергея Пенкина. Посетила праздник и украинская певица Ани Лорак. Об этом она в тот же день сообщила в сториз своего Instagram

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Причем для певицы это не первый подобный визит, в начале февраля она пришла на день рождения другого запрещенного на своей родине исполнителя — Льва Лещенко.

Ранее Ани Лорак пришла на день рождения другой персоны нон грата на Украине.

В ноябре 2015 года Служба безопасности Украины без объяснения причин запретила Пенкину въезд в страну. Музыкант был вынужден отменить ряд концертов в украинских городах.

Сама Лорак неоднократно подвергалась критике украинских радикалов за работу в России и сотрудничество с российскими исполнителями. Однако певица продолжает стоить карьеру в РФ и купила особняк в Подмосковье.