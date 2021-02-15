Лорак выступила на юбилее Пенкина, спев несколько своих песен, несмотря на то что этот ее коллега является на Украине нежелательной персоной.
Причем для певицы это не первый подобный визит, в начале февраля она пришла на день рождения другого запрещенного на своей родине исполнителя — Льва Лещенко.
Ранее Ани Лорак пришла на день рождения другой персоны нон грата на Украине.
В ноябре 2015 года Служба безопасности Украины без объяснения причин запретила Пенкину въезд в страну. Музыкант был вынужден отменить ряд концертов в украинских городах.
Сама Лорак неоднократно подвергалась критике украинских радикалов за работу в России и сотрудничество с российскими исполнителями. Однако певица продолжает стоить карьеру в РФ и купила особняк в Подмосковье.