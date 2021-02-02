Певец Лев Лещенко 1 февраля в честь своего 79 дня рождения устроил для своих друзей и коллег банкет. Пришла на него и украинская исполнительница Ани Лорак. Об этом написала газета «КП в Украине»

«Разве такая старая была?»: Ротару из прошлого удивила поклонников © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Николай Басков, Валерий Меладзе, пародист Владимир Винокур, композитор Игорь Крутой и украинская исполнительница Ани Лорак.

«Не буду говорить, сколько мне исполнится лет, потому что все такие сразу: "Не верим, не верим!". Но на самом деле это правда, мне в следующем году будет 80 лет. Посмотрите на меня, я неплохо выгляжу!» — заявил про себя виновник торжества.

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Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы песней Льва Лещенко, но после критики радикалов извинилась и вяла свои слова обратно.

В 2014 году Лев Лещенко поддержал референдум в Крыму и волеизъявление жителей полуострова на возвращение в состав Российской Федерации, за что позже был внесен в санкционный список Украины, въезд на территорию этого государства ему закрыт.