Среди гостей Лещенко были певцы Николай Басков, Валерий Меладзе, пародист Владимир Винокур, композитор Игорь Крутой и украинская исполнительница Ани Лорак.
«Не буду говорить, сколько мне исполнится лет, потому что все такие сразу: "Не верим, не верим!". Но на самом деле это правда, мне в следующем году будет 80 лет. Посмотрите на меня, я неплохо выгляжу!» — заявил про себя виновник торжества.
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Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы песней Льва Лещенко, но после критики радикалов извинилась и вяла свои слова обратно.
В 2014 году Лев Лещенко поддержал референдум в Крыму и волеизъявление жителей полуострова на возвращение в состав Российской Федерации, за что позже был внесен в санкционный список Украины, въезд на территорию этого государства ему закрыт.