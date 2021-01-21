Юморист Максим Галкин рассказал о том, как меняет с сыном Гарри лампочки в главной люстре семейного замка, которую он долго искал для дома и наконец купил во Франции на аукционе. Соответствующий пост артист разместил в Instagram 20 января

Галкин рассказал, что его сыну очень нравятся разные механизмы, поэтому лампочки они всегда меняют вместе. Тем более что для этого нужно проделать интересные для ребенка манипуляции: сначала опустить люстру до пола с помощью специального подъемного механизма, потом откручивать перегоревшие лампы, затем на их место поставить новые.

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«Я, будучи во Франции, долго искал подходящую по размеру для холла люстру. Пока несколько лет назад не нашёл на заштатном аукционе огромную старую деревянную люстру середины 19 века. У меня всегда была мечта открыть шедевр в горе мусора, чтобы произведение было выдающееся, а цена мизерная. И вот, наконец, мне это удалось», — рассказал юморист.

По его словам, люстра в итоге ему обошлась по цене обычной современной, но потратиться пришлось на реставрацию. Французские антиквары заменили испорченные элементы и электрифицировали люстру.

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Комик часто показывает подписчикам интересные дизайнерские решения в замке. Так, лифт в здании отделан деревянной резной облицовкой, а в гостиной на втором этаже — стеклянный пол, благодаря которому сверху можно увидеть, кто зашел в дом.

Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — 3 тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.