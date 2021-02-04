Уроженка Киева, певица Любовь Успенская рассказала журналистам, что подала заявление на развод со своим четвертым мужем Александром Плаксиным, так как они много лет не живут вместе: он переехал в США, а она работает в России, и отношения в паре давно сошли на нет. О новом повороте с истории семьи Успенской написал «Пятый канал» 4 февраля

Долгое время исполнительница была в ссоре со своей единственной наследницей Татьяной Плаксиной, которая, по словам певицы, начала употреблять запрещенные вещества в Америке, куда уехала к своему отцу.

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Теперь исполнительница заявила, что во всех бедах их общей дочери также виноват ее четвертый муж, который чтобы завоевать внимание девушки, якобы помогал ей доставать наркотики. Причем покупал он их, заверила артистка, за ее счет, но без ее ведома.

«Как ты (Успенская обращается к своему мужу Александру Плаксину — ред.) можешь жить с этим, что ты натворил? Это все твоя вина, все что случилось с Таней», — сказала певица.

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В браке с Плаксиным артистка приобрела апартаменты в США стоимостью в миллион долларов (75 млн руб.) и особняк за 150 миллионов рублей в Московской области. Все это по российскому законодательству подлежит разделу между супругами в равных долях, в отличие от американского, уточнила адвокат Екатерина Духина.

«Российскому суду абсолютно все равно, как вы себя вели в отношении другого супруга, изменяли или пьянствовали, дебоширили или даже причиняли вред его здоровью. Американский суд в зависимости от такого рода поведения может изменить долю в составе делимого имущества, в пользу невиновного супруга», — сказала правозащитник.

Любовь Успенская была в браке четыре раза, впервые вышла замуж в 17 лет, у пары появились мальчики-близнецы, но они оба умерли почти сразу после рождения. Позже были еще два мужа, с ними певица прожила 6 лет и 3 года.

Александр Плаксин — четвертый муж певицы, в браке они с 1987 года. Именно он отец единственной дочери исполнительницы Татьяны Плаксиной.