Если президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост, у республики будет три варианта дальнейшего развития. Об этом рассказал белорусский политик из пророссийской партии «Союз» Владимир Груздев в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: «Москва внимательно следит за Белоруссией» © Скриншот из видео Украина.ру

«Второй вариант — интеграция в каком-либо виде с Евросоюзом, НАТО и западный путь развития. Отчасти это может быть создание буферной зоны вместе с Украиной, либо вступление в Вышеградскую группу, либо участие в польском проекте Междуморья», — считает Груздев.

Третий вариант состоит в том, чтобы соблюдать военный и политический нейтралитет, выйти из ОДКБ, ЕАЭС и попытаться построить «славянскую Швейцарию», добавил он.

Путь развития зависит от того, какие силы возьмут власть, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.