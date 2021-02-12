Украинская певица Оля Полякова, которая недавно попала в скандал за то, что назвала свою овдовевшую коллегу Тину Кароль «плакальщицей на похоронах», снова сделала громкое заявление, на этот раз в адрес исполнительницы Камалии. Об этом 11 февраля написал УНИАН

Киркоров «поужинал» в московском ЦУМе двух украинских звезд © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми… Посмотри на эту!» — заявила певица.

Украинская певица Камалия, которая, кроме того, является супругой миллиардера Мохаммада Захура, на такую оценку своей личности пока не отреагировала.

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Ранее похожая ситуация с участием Оли Поляковой произошла, когда она также угадывала личность скрытого под костюмом, предположив, что внутри может быть «известная плакальщица на похоронах» Тина Кароль.

Позже Полякова уточнила, что имела в виду исключительно репертуар коллеги, а не ее личную трагедию. Однако конфликт продолжает набирать обороты, так как поклонники Кароль уверены, что Полякова специально хотела задеть овдовевшую певицу, муж которой умер от онкологии.

Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

В качестве детективов в украинской версии программы выступают певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.