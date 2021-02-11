Королева вспомнила, что за именитого композитора вышла замуж очень рано, в 18 лет, а познакомилась с Николаевым еще раньше — в 16.
«Конечно, я мечтала о машине "Чайке", кукле на ней. Первый мой мужчина, любимый. Конечно, я хотела фату, платье… все хотела!» — вспомнила артистка.
Союз «дельфина» и «русалки» просуществовал 10 лет, и к концу этого периода, призналась Королева, она поняла, что больше не может обманывать себя: Николаев — талантливый музыкант, композитор, верный друг, но жить с ним невозможно.
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Как оказалось, тогда в решении порвать звездный союз молодую певицу поддержала старшая коллега Алла Пугачева, несмотря на то что к Николаеву она всегда относилась очень тепло.
«Она (Пугачева. — Ред.), как мама, защищала его (Николаева. — Ред.). Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — заявила Королева, но какие именно слова услышала — не уточнила.
Королева отметила, что развод с композитором, несмотря на его сложный нрав, прошел спокойно. Супруги поделили имущество, в качестве подарка Николаев оставил Королевой право исполнять песни, которые он для нее когда-то написал.
Позже исполнительница вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). Пара вместе уже почти 20 лет, однако осенью прошлого года семейную идиллию нарушила измена супруга, которая попала на видео.