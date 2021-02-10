Телеканал «Украина» принес извинения певице Тине Кароль за то, что в эфире шоу «Маска» ее назвали «плакальщицей на похоронах». Обращение канала к исполнительнице опубликовано в официальной группе программы в Instagram 9 февраля

«Уважаемая Тина, обидно, что фраза звездного детектива шоу "Маска" была воспринята Вами и Вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, переживший такую жизненную драму, как Вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении. Канал "Украина" ценит Ваш талант, мы всегда рады видеть Вас на сцене наших концертов и шоу», — говорится в сообщении.

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«Плакальщицей» в эфире шоу Кароль назвала ее коллега по сцене певица Оля Полякова, когда угадывала очередного персонажа, скрытого под маской.

«Ты была права, я буду плакать о нас, о нем всю жизнь. А жить жизнь ради сына! Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ!» — отреагировала на слова Поляковой Кароль.

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В ответ на этот пост Поляковой Тина Кароль тоже сделала новую запись в соцсети, где написала: «Скандал только начинается». Многие поклонники певицы решили, что это был ответ Поляковой, а в итоге оказалось, что таким образом исполнительница рекламировала свой новый трек «Скандал».

Личная трагедия Кароль, после которой, по всей вероятности, ее репертуар и стал менее заводным, — это смерть мужа певицы Евгения Огира, который умер в возрасте 33 лет после долгой борьбы с онкологией. У артистки остался от него сын, сейчас мальчику 12 лет.

Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

В качестве детективов в украинской версии программы выступают певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.