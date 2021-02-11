Националисты на западе, «сепаратисты» на востоке: кто идет на довыборы в Верховную Раду
Националисты на западе, «сепаратисты» на востоке: кто идет на довыборы в Верховную Раду
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
На одном из снимков спортсмен запечатлен в образе санитара в белом халате с пятнами крови. Фотографию он подписал: «Эй вы, кому клизму?». На другом — с пустой банкой и подписью «А может, анализы в баночку?».

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Напомним, съезд партии «Слуга народа» выдвинул спортсмена Вирастюка кандидатом в народные депутаты на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Кандидат в депутаты от «Слуги народа» Вирастюк устроил провокацию на «Дизель-шоу»
© Василий Вирастюк/Инстаграм

Василий Вирастюк — уроженец города Ивано-Франковск, украинский спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, актер, а ныне еще и кандидат в депутаты Верховной рады от правящей партии «Слуга народа».