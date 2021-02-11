Спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк, которого партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты на довыборы в Верховную Раду, показал фото с очередного «Дизель-шоу». Снимки он опубликовал в сториз Instagram 10 февраля

Националисты на западе, «сепаратисты» на востоке: кто идет на довыборы в Верховную Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Напомним, съезд партии «Слуга народа» выдвинул спортсмена Вирастюка кандидатом в народные депутаты на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Василий Вирастюк — уроженец города Ивано-Франковск, украинский спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, актер, а ныне еще и кандидат в депутаты Верховной рады от правящей партии «Слуга народа».