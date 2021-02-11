Кандидат в депутаты Рады от «Слуги народа» Василий Вирастюк заявил, что предложение стать парламентарием поступило лично от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 11 февраля сообщают украинские «Вести» в Telegram

«Спортсмен рассказал о своем видении решения проблем, увидел, что есть отзыв, и принял решение», — говорится в сообщении.

Также в комментарии изданию Вирастюк отметил, что агитацию он может начать уже в следующий понедельник. По поводу проблем округа кандидат заявил, что в целом знает, что нужно исправить, но планирует пообщаться с местными жителями.

Зверобой идёт в Раду: зачем Порошенко скандальный экс-комбат «Правого сектора»* © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Маруся Зверобой, которая угрожала президенту Владимиру Зеленскому расправой. Говоря о Зверобой, Вирастюк отметил, что видел билборды с ее агитацией, которые облили красной краской.

Ранее инициатива партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом Вирастюка вызвала ссору в сети, которую спровоцировала действующий депутат от «Европейской солидарности» София Федина.

Довыборы в парламент состоятся 28 марта 2021 года.