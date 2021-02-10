Речь идет про две ленты, которые раньше вошли в лонг-лист премии, это «Атлантида» Валентина Васяновича и «Земля голубая, как апельсин» Ирины Цилык.
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Оба фильма были созданы при поддержке Государственного агентства по вопросам кино Украины и были номинированы на премию как национальный контент. «Атлантида» изначально попала в список «Фильмов на иностранном языке», а «Земля голубая, как апельсин» — в категорию «Документальный полнометражный фильм».
К слову, в 2019 году «Атлантида» получила приз на Венецианском кинофестивале, а в 2020-м была отобрана в длинный список премии Европейской киноакадемии, а «Земля голубая, как апельсин» участвовала в Берлинале.