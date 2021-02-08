Один из фанатов украинской певицы Ани Лорак заявил, что звезда в него влюблена, эти чувства взаимны, и он готов жениться, причем, по словам фаната, Лорак это даже больше нужно, чем ему. Соответствующие комментарии мужчина на днях оставил на странице артистки в Instagram

«Лорак влюблена в меня. Я решил, что нам надо поженится. Ты думаешь, что я худший вариант, но может наступить такое плохое время у тебя в жизни, что ты будешь жалеть, что не встречалась со мной», — написал мужчина с ником soslan_9604.

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В шапке профиля у этого пользователя указано, что он «диспетчер. Любимчик Сталина», а ранее он оставил на своей странице следующую запись.

«Я идеальный мужчина. Персонаж, самого крутого фильма. Но девушки не хотят со мной контактировать. Как Вы думаете, почему?» — написал soslan_9604.

Также пользователь называет себя «гениальным актером, режиссером и сценаристом». Однако певица Ани Лорак, которая не так давно купила в Подмосковье особняк, так ни разу и не ответила настойчивому фанату.