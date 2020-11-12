Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, отреагировал на публикацию, растиражированную многими СМИ о том, что он владеет трехуровневыми апартаментами в одном из исторических строений на Крещатике, сообщает «КП в Украине» 12 ноября

Ранее несколько изданий опубликовали информацию о том, что Данилко живет на главной улице столицы — Крещатике, а его квартира расположена в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.

Три уровня в памятнике архитектуры: СМИ рассказали, где живет Данилко — фото © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Неужели думают, что я такое могу себе приобрести? Ужасный и безвкусный вид», — подчеркнул Данилко.

Раскритиковал артист и особняк, приписанный ему журналистами. Шоумен заявил, что живет скромно, гостей принимает редко, показывать квартиру и даже называть этаж он отказался.

Искать себя в соцсетях актер тоже не рекомендовал, сказав, что не живет онлайн жизнью, а страничку Верки Сердючки в Instagram ведет его помощник.