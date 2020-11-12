Ранее несколько изданий опубликовали информацию о том, что Данилко живет на главной улице столицы — Крещатике, а его квартира расположена в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.
Отдельные СМИ показали читателям фото внутри квартиры, что очень удивило артиста, ведь он действительно проживает в указанном доме, но конкретные апартаменты принадлежат не ему, и по его информации находятся под арестом.
«Неужели думают, что я такое могу себе приобрести? Ужасный и безвкусный вид», — подчеркнул Данилко.
Раскритиковал артист и особняк, приписанный ему журналистами. Шоумен заявил, что живет скромно, гостей принимает редко, показывать квартиру и даже называть этаж он отказался.
Искать себя в соцсетях актер тоже не рекомендовал, сказав, что не живет онлайн жизнью, а страничку Верки Сердючки в Instagram ведет его помощник.