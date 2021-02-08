Две украинские певицы Тина Кароль и Оля Полякова поссорились из-за неаккуратного высказывания последней в адрес своей коллеги. «Королева ночи» хотела обсудить репертуар Кароль, а получилось, что высмеяла личную трагедию. Об этом 8 января написал Znaj.ua

На шоу «Маска» Полякова, которая работает там детективом и должна угадывать, кто скрыт в костюме того или иного персонажа, во время обсуждения одного из засекреченных героев назвала свою коллегу «известной плакальщицей».

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«Это относится исключительно к творчеству, к песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю. И никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, личной истории. У всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения», — пояснила Полякова.

Личная трагедия Кароль, после которой, по всей вероятности, ее репертуар и стал менее заводным, — это смерть мужа певицы Евгения Огира, который умер в возрасте 33 лет после долгой борьбы с онкологией.

«Скандал только начинается. Потому что сильная», — такая запись появилась после пояснений Поляковой на странице Кароль, и многие подписчики решили, что она не простила свою коллегу, но позже исполнительница выложила в сеть свой новый клип, который по странной случайности снят на песню с названием «Скандал».