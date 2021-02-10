Содержание ряда засекреченных сорок пятым президентом США Дональдом Трампом телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным остается тайной, однако нынешний глава США Джо Байден получил доступ к записям, сообщило американское интернет-издание Politico

«Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Их изучение поможет понять, делился ли Трамп с Путиным американскими секретами и заключал ли некие сделки, которые могут застать новую администрацию врасплох.

«Им не нужно одобрение, чтобы увидеть эти записи. Байдену принадлежат все материалы по звонкам», — приводит слова чиновника из бывшей администрации Трампа Politico.

Как уточняется, публичных сообщений со стороны администрации Байдена о содержании указанных переговоров не было. В то же время Совет национальной безопасности США не жаловался на отсутствие доступа к записям телефонных разговоров предыдущей администрации.

В то же время бывшие советники Трампа рассказали газете, что Трамп нечасто заявлял Путину то, что еще не озвучивал публично.