По его данным, под грифом «секретно» не менее десятка бесед российского и американского лидеров.
Их изучение поможет понять, делился ли Трамп с Путиным американскими секретами и заключал ли некие сделки, которые могут застать новую администрацию врасплох.
«Им не нужно одобрение, чтобы увидеть эти записи. Байдену принадлежат все материалы по звонкам», — приводит слова чиновника из бывшей администрации Трампа Politico.
Как уточняется, публичных сообщений со стороны администрации Байдена о содержании указанных переговоров не было. В то же время Совет национальной безопасности США не жаловался на отсутствие доступа к записям телефонных разговоров предыдущей администрации.
В то же время бывшие советники Трампа рассказали газете, что Трамп нечасто заявлял Путину то, что еще не озвучивал публично.