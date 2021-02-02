Еще в начале прошлого года Леонтьев давал концерты, но с наступлением пандемии уехал к своей супруге, которая уже много лет проживает в американском городе Майами. Несколько дней назад певец и его жена навестили Игоря Крутого, также проживающего во Флориде.
На видео, которое композитор выложил в соцсети с их встречи, поклонники заметили, что Леонтьев не в лучшей форме, кто-то даже сначала принял его за сильно исхудавшую бабушку. Большинство подписчиков отреагировали на запись пожеланиями здоровья артисту.
«Почему-то грустно стало так», — написала одна из поклонниц.
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С Людмилой Исакович Леонтьев в браке с 1998 года, хотя знакома пара с 1972-го. Долгое время супруги сходились и расходились, певцу приписывали бесчетное число романов на стороне, но он все отрицает и уверяет, что всегда был верен жене.
Детей у пары нет, в звездной тусовке какое-то время ходили слухи, что звездные муж и жена задумались о суррогатном материнстве, однако подтверждения эта информация до сих пор не получила.
В 2019 году в Луганске открылась выставка «Одинокий бродяга» к 70-летию Валерия Леонтьева. Именно с этим городом карьера артиста связана неразрывно: с 28 июля 1983 по 1995 год Леонтьев работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».