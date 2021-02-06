«Удержи мое сердце» написал певец Макс Барских, а видео к этому треку снял украинский сценарист, клипмейкер и телеведущий Алан Бадоев.
Лорак решила отменить 5-летие этого своего произведения, показав морозную прогулку в одеяле. К слову, клип в том же предмете «одежды» на YouTube собрал около 100 миллионов просмотров.
Ранее Ани Лорак пожаловалась на морозы в Москве.
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица. Несмотря на периодические нападки радикалов, Лорак все больше времени проводит в России и даже купила особняк в Подмосковье. В четверг, 4 февраля, певица анонсировала поклонникам скорый выход новой песни.