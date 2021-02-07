Имперские амбиции Польши наталкиваются на отсутствие имперских ресурсов и, как выясняется, отсутствие консолидации общества. Об этом рассказал политолог-международник Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян о страхах Лукашенко по поводу НАТО и о том, чего не хватает России в бывшем СССР © РИА Новости, Нина Зотина

«Они неспособны проводить хотя бы попытку имперской политики, они неспособны усиливать Польшу, вместо этого они Польшу ослабляют. Они поссорили Польшу с Евросоюзом, внесли раскол в польское общество своей правоконсервативной политикой», — указал Мирзаян.

Даже на белорусском направлении лидерство Польши перехватила маленькая Литва, поэтому с точки зрения польских амбиций сейчас «все совсем грустно», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.