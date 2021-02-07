Эксперт отметил, что концепция «Польша от моря до моря» хорошо выглядит на бумаге, но нынешние польские власти оказались неадекватными, так как они неспособны проводить хотя бы попытку имперской политики.
«Они неспособны проводить хотя бы попытку имперской политики, они неспособны усиливать Польшу, вместо этого они Польшу ослабляют. Они поссорили Польшу с Евросоюзом, внесли раскол в польское общество своей правоконсервативной политикой», — указал Мирзаян.
Даже на белорусском направлении лидерство Польши перехватила маленькая Литва, поэтому с точки зрения польских амбиций сейчас «все совсем грустно», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.