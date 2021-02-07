«Сейчас позиция европейцев такая, что они считают урегулирование кризиса на востоке Украины по букве и духу Минских соглашений шагом в интересах России. То есть для них выполнение Минских соглашений означает победу Путина», — подчеркнул эксперт.
При этом, по его словам, европейцы «не хотят формально признать, что тогда погорячились и подписались под соглашениями, просто чтобы не разгромили украинскую армию».
Поэтому в Европе сейчас говорят, что Москва не выполняет Минск, однако на самом деле не хотят реализации «Минска», поскольку он предусматривает высокую степень автономии Донбасса и сильное влияние региона на всю украинскую политику добавил он.
В Европе в этом не заинтересованы, и Москва находится в трудном положении, считает Погребинский.
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