Европа не хочет допустить выполнение Минских соглашений, поскольку это будет означать дипломатическую победу России, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру 5 февраля

«Сейчас позиция европейцев такая, что они считают урегулирование кризиса на востоке Украины по букве и духу Минских соглашений шагом в интересах России. То есть для них выполнение Минских соглашений означает победу Путина», — подчеркнул эксперт.

Минские переговоры по Донбассу: итоги года © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Поэтому в Европе сейчас говорят, что Москва не выполняет Минск, однако на самом деле не хотят реализации «Минска», поскольку он предусматривает высокую степень автономии Донбасса и сильное влияние региона на всю украинскую политику добавил он.

В Европе в этом не заинтересованы, и Москва находится в трудном положении, считает Погребинский.

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