Россия недостаточно жестко реагирует на провокации киевского режима, что негативно сказывается на реализации Минских соглашений, сказал украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 5 февраля

«Вы спрашиваете меня, есть ли какая-то ответственность России, — есть. Она позволяет Украине действовать по принципу "я хочу все, и чтобы мне ничего за это не было", а наши руководители к этому привыкли», — сказал эксперт.

Минские переговоры по Донбассу: итоги года © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Россия сохраняет с Украиной такие отношения, которые в общем Украину устраивают… И такие отношения существуют благодаря тому, что Россия это позволяет», — подчеркнул Погребинский

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