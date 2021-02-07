«Вы спрашиваете меня, есть ли какая-то ответственность России, — есть. Она позволяет Украине действовать по принципу "я хочу все, и чтобы мне ничего за это не было", а наши руководители к этому привыкли», — сказал эксперт.
В частности, киевский режим заявляет, что ведет войну с РФ, чем оправдывает репрессии, в том числе против русских, при этом когда надо спокойно ведет торговые отношения с Россией, к примеру, прокачивает российских газ через территорию Украины, уточнил он.
«Россия сохраняет с Украиной такие отношения, которые в общем Украину устраивают… И такие отношения существуют благодаря тому, что Россия это позволяет», — подчеркнул Погребинский
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