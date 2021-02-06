Рост бедности на Украине прогнозировался еще до карантина, ограничительные меры из-за коронавируса лишь усугубили ситуацию, рассказал украинский экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 5 февраля

Он напомнил, что еще в 2016 году украинский Кабмин утвердил Стратегию преодоления бедности до 2020 года.

«Сейчас уже 2021 год, и где отчет правительства? Я понимаю, что за это время уже сменилось четыре правительства, но пусть отчитаются. Давайте проанализируем, какие меры были приняты, какие результаты достигнуты. Это я сейчас о том, что в стране нет даже намека на эффективное государственное управление», — сказал эксперт.

Фактически это означает, что отчитываться не о чем, никакой работы по борьбе с бедностью украинские власти не ведут, потому и нет результатов.

Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? МВФ нашел ответ Интервью Скаршевского можно прочитать на нашем сайте.

К началу 2021 года более половины граждан Украины проживали за чертой бедности, сказала в конце января руководитель киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи академик Элла Либанова.

По ее данным, на Украине в бедных семьях двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двоих детей даже по низким украинским стандартам потребления.

Она отметила, что такая ситуация напрямую влияет на демографию, из-за чего к 2050 году население страны может сократиться до 29-30 миллионов человек.