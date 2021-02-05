Не так давно знаменитость ездила в Киев, где встретилась с друзьями и родственниками и, по ее словам, решила важные вопросы. Однако пробыла на родине Лорак всего несколько дней и уже вернулась на работу в Москву, где погода оказалась не самой теплой.
«Как ваше настроение, мои любимые? В морозный зимний вечер хочу пожелать вам хорошего настроения и отличного вечера», — сказала исполнительница.
Ранее Ани Лорак пришла на день рождения персоны нон грата на Украине.
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве. Однако это не остановило ее от покупки особняка в Подмосковье.