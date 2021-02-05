Украинская певица Ани Лорак, которая все больше времени проводит в России, пожаловалась подписчикам на московские морозы. Соответствующую сториз в Instagram она выложила 4 февраля

Украина выбрала песню, с которой группа Go-A поедет на «Евровидение» © Go-A/Инстаграм

«Как ваше настроение, мои любимые? В морозный зимний вечер хочу пожелать вам хорошего настроения и отличного вечера», — сказала исполнительница.

Ранее Ани Лорак пришла на день рождения персоны нон грата на Украине.

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве. Однако это не остановило ее от покупки особняка в Подмосковье.