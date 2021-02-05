Во многом певица повторилась, заявив о том, что ее мать, народная артистка РСФСР Людмила Максакова, не желает с ней знаться, а бывший гражданский муж Владимир Тюрин не дает общаться в детьми, которых у пары двое.
Максакова заявила, что вернулась в Россию с Украины для того, чтобы решить вопросы с недвижимостью, которой, по ее словам, ее мать и Тюрин решили распорядиться по своему усмотрению. А именно — поделить между ее старшими детьми, чтобы сыну певицы от депутата Дениса Вороненкова ничего не досталось.
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Вот только в студии «Пусть говорят», в отличие от «Судьбы человека» Бориса Корчевникова, куда артистка ходила ранее, присутствуют и другие гости. Одна из них — директор Университета имени Витте Галина Запорожцева сказала, что Максакова просто не чувствует чужую боль, и назвала артистку «духовно-нравственным инвалидом».
«А мою боль кто-то слышит?! Это вы моральный урод, а не я!» — ответила оперная дива и попыталась покинуть студию, но ведущий ее остановил.
Мария Максакова вышла замуж за депутата ГД РФ Дениса Вороненкова в 2015 году, а год спустя супруги уехали в Киев, так как Вороненков опасался преследования в России. В феврале 2017-го Следственный комитет РФ заочно арестовал его по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
В марте того же года Вороненкова застрелили в центре Киева. От него у артистки остался сын, еще двое детей певицы проживают со своим отцом и бывшим гражданским мужем матери Тюриным.
В 2018 году оперная дива снова вышла замуж, на этот раз за уроженца Нальчика Далхата Халаева, младше себя на 9 лет, которого позже обвинила в махинациях со своей недвижимостью. В ближайшее время Максакова планирует вернуться в Киев, а позже поехать покорять сцену в США.
Убийство Вороненкова до сих пор остается нераскрытым.