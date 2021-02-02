Зрители российских каналов возмущены высказываниями оперной певицы и экс-депутата ГД РФ Марии Максаковой, которые прозвучали в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1». Комментарии россиян процитировал «Московский комсомолец» 2 февраля

В ходе передачи бывшая жена убитого в Киеве российского парламентария Дениса Вороненкова рассказала, что в России никого не предавала, а в Киеве с удовольствием учила украинский язык и намерена вернуться на Украину, а позже — отправиться покорять сцену в США.

«Испить чашу до дна»: Максакова планирует бороться с Тюриным за детей © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Владимир Тюрин отобрал у нее детей, которых артистка планирует отбивать с помощью органов опеки, а также о проблемах в общении с матерью — Народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой.

«И опять, обвиняет маму. Как ей не стыдно?!», «Судьба женщины с низкой социальной ответственностью мало кому интересна», «Во дела!!! Столько лила грязи на всех, а теперь чего-то ждет?! Нахалка», «А почему не в украинской народной одежде? Не очень приятно смотреть на эту дамочку, тем более: знать ее судьбу и сопереживать ей», — прокомментировали программу с участием Максаковой зрители.

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Мария Максакова вышла замуж за депутата ГД РФ Дениса Вороненкова в 2015 году, а год спустя супруги уехали в Киев, так как Вороненков опасался преследования в России. В феврале 2017-го Следственный комитет РФ заочно арестовал его по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

В марте того же года Вороненкова застрелили в центре Киева.

В 2018 году оперная дива снова вышла замуж, на этот раз за уроженца Нальчика Далхата Халаева младше себя на 9 лет, которого позже обвинила в махинациях со своей недвижимостью.