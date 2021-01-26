Уроженка Киева, певица Любовь Успенская рассказала журналистам, что не живет со своим мужем Александром Плаксиным много лет, несмотря на присутствие штампа в паспорте. Но теперь мужчина заявил, что поделит с Успенской все, что она за это время заработала. Об этом певица на днях рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ

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«Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить», — возмутилась она.

Яблоком раздора оказалась недвижимость Успенской: американские апартаменты стоимостью в миллион долларов (75 млн руб.) и особняк за 150 миллионов рублей в Московской области.

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Любовь Успенская была в браке четыре раза, впервые вышла замуж в 17 лет, у пары появились мальчики-близнецы, но они оба умерли почти сразу после рождения. Позже были еще два мужа, с ними певица прожила 6 лет и 3 года.

Александр Плаксин — четвертый муж певицы, в браке они с 1987 года. Именно он отец единственной дочери исполнительницы Татьяны Плаксиной.

С ней у звезды шансона сложные отношения, мать и дочь долгое время не общались, а взаимные обвинения выдвигали на ток-шоу, куда обе ходили по разные стороны океана. Плаксина уехала жить в США, а Успенская осталась в Москве.

Певица утверждала, что ее наследница связалась с плохими людьми и увлеклась наркотиками. Звездная дочь заявляла, что причина ссоры совсем в другом — мать издевалась над ней морально, а иногда даже поднимала руку.

Несмотря на разногласия, все счета девушки оплачивала ее мать, а в начале января женщины рассказали журналистам, что помирились, хотя их отношения пока сложно назвать идеальными.