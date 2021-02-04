По мнению автора статьи, мода переменчива, а нелюбовь многих женщин к отсутствию перемен старит. Касается это и формы бровей, которые, несомненно, формируют лицо и заостряют взгляд, и если эту форму не менять, пишут журналисты, можно просто потеряться в толпе.
Бубновская назвала ошибки в уходе за бровями, которые старят лицо. В их число входит излишнее использование косметики и слишком тонкие брови-ниточки, которые не просто давно вышли из моды, но и придают облику несуразный вид.
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Также в числе ошибок — слишком светлые брови, из-за которых лицо «теряется», и лишние волоски вокруг бровей, придающие внешнему виду неопрятный, неухоженный вид.
А вот выделить хвост бровей, по мнению фэшн-эксперта, бояться не нужно, так как эта мелочь добавит лицу свежести, в противном случае глаза будут выглядеть уставшими.