В пресс-службе песенного конкурса «Евровидение», который до сих пор ежегодно проводился начиная с 1956 года, заявили, что ближайшее музыкальное соревнование не может состояться в привычном полноценном формате. Об этом 3 февраля сообщило РИА Новости

Украина.ру на Youtube Це Европа: в Киеве треснул очередной отремонтированный мост — видео