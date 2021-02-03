Пока организаторы не уточнили, как именно пройдет конкурс, однако озвучили, что привычного формата точно не будет. Сейчас комиссия принимает решение о новом формате, известно, что выбирают из 3 вариантов.
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В 2020 году, впервые за всю историю «Евровидения», песенный конкурс отменили из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Большинство стран не меняли заявленных в прошлом году исполнителей, однако по условиям конкурса песни участникам пришлось выбрать новые.