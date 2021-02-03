Львовский шляпник-самоучка покорил сердце Мадонны

Профильного учебного заведения во Львове не было, поэтому шить головные уборы Багинский учился самостоятельно, а сегодня его продукцию приобретают модели и певицы.
«Его работы можно узнать по жестким, как у бейсбольных кепок, полям, войлоку, твиду и другим материалам ручной работы", — писал о Багинском The New York Times.
В числе клиенток львовянина — российская модель Ирина Шейк. Ее папарацци неоднократно ловили на прогулках в шляпках с инициалами Багинского — RB.
Носит его головные уборы и американская модель палестинского происхождения Белла Хадид, которая предпочитает меховые панамы украинского дизайнера.
Пожалуй, самая известная клиентка украинца — певица Мадонна. В шляпах Багинского она не раз появлялась не только на публике, но и на страницах журнала Vogue Italia.
Ранее другой украинский модельер призвал инвестировать в водолазки.