Львовский шляпник-самоучка покорил сердце Мадонны

Украинский дизайнер Руслан Багинский, превративший хобби по изготовлению дамских шляпок в доходное дело, заполучил в качестве клиенток знаменитостей со всего мира, написал «Фокус» 2 февраля

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«Его работы можно узнать по жестким, как у бейсбольных кепок, полям, войлоку, твиду и другим материалам ручной работы", — писал о Багинском The New York Times.

В числе клиенток львовянина — российская модель Ирина Шейк. Ее папарацци неоднократно ловили на прогулках в шляпках с инициалами Багинского — RB.

Носит его головные уборы и американская модель палестинского происхождения Белла Хадид, которая предпочитает меховые панамы украинского дизайнера.

Пожалуй, самая известная клиентка украинца — певица Мадонна. В шляпах Багинского она не раз появлялась не только на публике, но и на страницах журнала Vogue Italia.

Ранее другой украинский модельер призвал инвестировать в водолазки.